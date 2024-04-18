Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İşte o dehşet görüntüler...

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Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcu dükkanı çalışanı Abdullah Bay yaşadıkları soygun anlarını anlattı.

Olay esnasında işyeri içerisinde bulunan Abdullah Bay saat 11.00 sıralarında maskeli iki kişinin ellerinde pompalı tüfekle dükkana girdiğini belirterek "Taksiden inerek, ellerindeki pompalı tüfekle iş yerine girdiler. Tüfeği doğrultan bir soyguncu silaha yönelmem üzerine tüfekle bir el ateş etti. Beni silah zoruyla vitrinden uzaklaştırarak vitrindeki altınları çantaya doldurmaya başladılar. Çalınan altınların 4-5 kilo civarında olduğunu düşünüyorum. Soyguncular sürekli birbirlerine 'Çabuk ol, acele et, geç kaldık, hadi gidelim' diyerek acele ediyorlardı" dedi.

Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Bay, altınları alan soyguncuların dükkanın dışında havaya ateş ederek geldikleri araçla kaçtıklarını söyledi.

Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Öte yandan çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu öğrenilirken, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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