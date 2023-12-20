Sosyal Medyanın Konuştuğu Terim: Catfish Nedir? Catfishing Ne Demek?

Sosyal medya üzerinden konuşulan konular çoğunlukla tüketicilerin gündemine geliyor. Son olarak bir kullanıcının paylaştığı “Catfish” terimi merak konusu oldu. Peki Catfish nedir? Catfishing ne demek? Detaylar haberimizde…

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Sosyal Medyanın Konuştuğu Terim: Catfish Nedir? Catfishing Ne Demek?

Sosyal medya ile beraber insanların kelime darcığı değişkenlik gösteriyor. İnsan hayatına yeni kelimeler girerken, bunların bazı olumlu bazıları da olumsuz karşılık buluyor. Birkaç gündür sosyal alemi meşgul eden kelime ise, Catfish oldu.

CASTFİSH NEDİR?

Kayıp bağlantıları bulmaya ve insanların gerçekten çevrimiçi olduklarını söyledikleri kişi olup olmadıklarını doğrulamaya yarıyor. Sosyal medyada Catfish, insanları bulmanıza ve resimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve çevrimiçi profiller gibi bilgileri doğrulamanıza yardımcı oluyor.

Catfish, birinin çevrimiçi yeni bir kimlik oluşturmak için görüntüleri ve bilgileri (genellikle diğer insanların sosyal medya hesaplarından alınan) kullanmasıdır. Kayıp bağlantıları bulmak, birinin çevrimiçi profillerini doğrulamak ve çevrimiçi verilerinizi yönetmek için tercih edilir.

CATFİSHİNG NE DEMEK?

Catfishing, bir kişinin genellikle diğer insanlardan bilgi ve görüntü aldığını ve bunları kendileri için yeni bir kimlik oluşturmak için kullandığı zamanı ifade eder. Bazı durumlarda, bir kedi balıkçısı, imajı, doğum tarihi ve coğrafi konumu da dahil olmak üzere başka bir bireyin tam kimliğini çalar ve kendilerine aitmiş gibi davranır. İngilizce kökenli olan kelimenin Türkçe karşılığı Kedi balıkçısıdır.

CATFİSHİNG ADINI NEREDEN ALIYOR?

Aslında Catfishing oldukça eski bir kelimedir. Catfishing neredeyse internet kadar uzun süredir devam etse de, 2010 yılında bilinmeye başladı. O yıllarda “Catfish” adlı bir belgesel yayınlandıktan sonra sosyal medyada da kullanıldı.

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