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Ünlü Fenomeni Murat Övüç Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

sosyal medya fenomeni Murat övüç, dini değerlere ve görsellere hakaret ettiği gerekçesi ile göz altına alındı.

Ünlü Fenomeni Murat Övüç Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
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Son dakika haberleri...Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta türban taktığı görüntülerle çok konuşulmuştu.

Ünlü Fenomeni Murat Övüç Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Dini değerlere hakaret etmekten gözaltına alınan Övünç, Vatan Emniyet'e götürüldü.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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