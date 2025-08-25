Son dakika! YKS, Üniversite tercih sonuçları açıklandı: İşte merak edilen sonuçlar...

Son dakika! YKS, Üniversite tercih sonuçları açıklandı! 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İşte merak edilen sonuçlar...

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "http://ykssonuc.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin "sonuç açıklama sistemi" üzerinden bilgilerine ulaşarak eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversite ve bölümleri öğrenebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin http://ykssonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

