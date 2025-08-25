  1. Anasayfa
Altın piyasası yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

Altın yatırımcısı merak ediyor: Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı grafiği güncel durum, 25 Ağustos Pazartesi günü yeni hafta ilk gününde yatırıcımlar tarafından mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde canlı tablo ile yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının yön arayışında da etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 4 bin 397 lirayı görmüştü. Cumhuriyet altını ise 29 bin 709 liraya kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole’da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket getirmişti. Ancak Ons altın fiyatları, doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi. Bu bağlamda yeni hafta altın alış satış fiyatları da merak ediliyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları tablosu 25 Ağustos 2025...

Kapalıçarşı altın fiyatları, yeni hafta ilk gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın altın fiyatları grafiği göz önünde bulundurulduğunda Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gramı 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altını ise 29 bin 709 liraya kadar yükseldi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı JeromePowell, geçtiğimiz günlerde Jackson Hole’da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi altın fiyatlarında da yükseliş getirmişti. Ons altın 3365 dolar ile günün en yüksek seviyesini görmüştü. 25 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni haftada altın fiyatları da takip ediliyor. Peki Cumhuriyet altın, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Ons altın fiyatları, doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi; ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileri değerli metale destek sağladı.

Spot altın, bu sabah ons başına yüzde 0,15 düşüşle 3.366,81 dolardan işlem görüyor. Fiyat Cuma günü 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3378,86 doları gördü. Gram altın ise 4434 TL seviyesinde.

Analistler ons altında bugün 3355 dolara kadar bir düzelte olabileceğini ifade ediyorlar. Buranın altına inilmesi halinde 338 dolar görülebilir. Yukarıda direnç ise 3375-3388 dolar aralığında. Buranın aşılması halinde 3408 dolar hedeflenebilir.

Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada iş piyasası risklerinin arttığını ancak enflasyonun hala bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bir sonraki ayki ABD Merkez Bankası toplantısında olası bir faiz indirimi sinyali vermişti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:4.434,01

Gram altın satış fiyatı:4.434,36

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:7.257,00

Çeyrek altın satış fiyatı:7.280,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:28.940,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı:28.987,00

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:28.542,75

Tam altın satış fiyatı:29.098,46

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:29.434,71

Ata altın satış fiyatı:30.169,57

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı:14.514,00

Yarım altın satış fiyatı:14.560,00

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:3.365,70

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.366,00

