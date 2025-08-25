Altın piyasası yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı grafiği güncel durum, 25 Ağustos Pazartesi günü yeni hafta ilk gününde yatırıcımlar tarafından mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde canlı tablo ile yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının yön arayışında da etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 4 bin 397 lirayı görmüştü. Cumhuriyet altını ise 29 bin 709 liraya kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole’da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket getirmişti. Ancak Ons altın fiyatları, doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi. Bu bağlamda yeni hafta altın alış satış fiyatları da merak ediliyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları tablosu 25 Ağustos 2025...

