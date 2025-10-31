Son dakika... Yakalanan El Faşir kasabından dehşet itiraf: 2 bin kişiyi öldürdüm!

Sudan'daki katliamların başrolünde yer alan ve Faşir'de bin kişiyi öldürdüğü iddia edilen "El Faşir Kasabı" lakaplı Hızlı Destek Milisleri liderlerinden Ebu Lulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sudan'da Mayıs 2024'ten bu yana sıkı bir kuşatma altında tutulan Faşir kentini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği belirtilen Hızlı Destek Kuvvetleri ele geçirdi. 26 Ekim'de gerçekleşen saldırılar sonucu kentin ele geçirilmesinin ardından büyük katliamlar başladı.

2 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sudan ordusunun kalesi konumunda bulunan Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından kentte sivil halka yönelik adeta bir soykırım başlatıldı. HDK milisleri, şehirdeki erkekleri kurşuna dizerken, kadınları ise esir aldığı belirtiliyor. Kısıtlı bilginin aktarıldığı El Faşir'de şu ana kadar en az 2 bin kişinin katledildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

KANLI KATLİAMLARIN FİGÜRÜ YAKALANDI

Sudan'da gerçekleşen sivil katliamlarının başında yer alan "Ebu Lulu" lakaplı Fatih Abdullah İdris'le ilgili çarpıcı bir gelişme meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada yayınlanan infaz videolarının başrolünde yer alan, El Faşir'deki şiddetin sembollerinden biri olan "Ebu Lulu" yakalandı.

Sudan medyası tarafından "El Faşir Kasabı" olarak tanınan Ebu Lulu, gözaltına alınarak cezaevine sevk edildi.

HDK sözcüsü El-Fatih Kureyşi, dün yaptığı basın açıklamasında, tutuklamaların üst düzey komutanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

2 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Ebu Lulu'nun gözaltına alınmasının ardından kentteki yaptığı katliamlarla ilgili korkunç rakamlar da ortaya çıktı. Ebu Lulu'nun bir kayıtta sadece El Faşir kentinde 2 bin kişiyi öldürdüğü ile övündüğü tespit edildi.

