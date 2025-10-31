PFDK'den son dakika karar: İşte o hakemlere verilen ceza!

PFDK'den son dakika karar açıklandı: İşte o hakemlere verilen ceza!

PFDK'den son dakika karar açıklandı: TFF, Zorbay Küçük ile beraber Melih Kurt ve Mertcan Tubay için de incelemelerin devamına karar verildiğini açıklarken 149 hakem için ise verilen ceza belli oldu!

Bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen hakemlere 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, Zorbay Küçük'ün bahis eylemi hakkında incelemenin devamına karar verildiğini açıkladı. TFF, Zorbay Küçük ile beraber Melih Kurt ve Mertcan Tubay için de incelemelerin devamına karar verdi.

Diğer 149 hakem ise 45 günü aşan hak mahrumiyeti cezaları verildi. 45 günü aşan hak mahrumiyeti cezalarında, lisans iptali gerçekleştiriliyor.

Üst Klasman Hakemleri için verilen kararlar:

Zorbay Küçük - İncelemenin devamı.

Melih Kurt - İncelemenin devamı.

Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.

Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.

Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.

Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.

