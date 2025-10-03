  1. Anasayfa
  Son dakika! TÜİK açıkladı: İşte, Eylül ayı enflasyon rakamları!

Son dakika! TÜİK açıkladı: İşte, Eylül ayı enflasyon rakamları!

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını paylaştı... İşte o rakamlar ve detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, eylül ayı enflasyon tahminleri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında değişirken, beklentilerin ortalaması 2,47 olarak ortaya çıkmıştı.

İSTANBUL'DA EYLÜL ENFLASYONU HESAPLANDI

İstanbul'da eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,19 toptan fiyatlar yüzde 1,29 arttı.

Eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı en fazla eğitimde yüzde 24,26 olarak artış gösterdi. Ulaştırmada yüzde 40,40 , gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültürde yüzde 3,15 oldu.

Lokanta ve otellerde yüzde 2,57, konutta yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,95, ev eşyasında yüzde 1,82, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,36 olarak gerçekleşti.

