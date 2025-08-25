Son dakika! Toplantı bitti: Memur zammı o tarihte açıklanacak!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı sona erdi. Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Hakem Kurulu, 6.5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranları için üçüncü toplantı sona erdi.

Hakem Kurulu 4. toplantısını yarın 14:00'te yapacak, Kurul zam oranına perşembe gününe dek karar verecek.

"MEMUR ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLACAK"

Kamu görevlileri hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak. Süreç sonunda 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026-2027 toplu sözleşme zam oranı belli olacak.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci geçen hafta sona ermiş; zam oranında uzlaşma sağlanamamıştı.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİ NE ÖNERMİŞTİ?

Hükümet ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış teklif edilmişti.

18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

MEMURLAR NE İSTEDİ?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.

HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

