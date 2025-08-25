Bakan yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medyada cinsel şantaj tuzağı, 325 kişi mağdur!

Bakan yerlikaya düğmeye bastı: Sinop merkezli altı ilde jandarma tarafından yürütülen büyük bir operasyonla, sosyal medya üzerinden vatandaşları cinsel içerikli görüntülerle tehdit eden 325 şüpheli gözaltına alındı!

Sinop merkezli altı ilde jandarma tarafından yürütülen büyük bir operasyonla, sosyal medya üzerinden vatandaşları cinsel içerikli görüntülerle tehdit eden, kendilerini avukat olarak tanıtan ve 325 kişiyi dolandıran organize suç örgütü çökertildi. Şebekenin hesaplarında 643 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu, elebaşı H.Y. dahil 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini kayda alıp şantaj yapan, kendilerini avukat olarak tanıtarak 325 kişiyi dolandıran ve elde ettikleri haksız kazançları kripto hesaplara aktaran organize suç örgütü çökertildi. Hesaplarında 643 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen örgütün elebaşı H.Y.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sinop merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

643 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda; örgütün hesaplarında 643 milyon Türk lirası para hareketliliği olduğu belirlendi. MASAK'ın da destek verdiği çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıkarıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

Soruşturmada, örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişim kurarak cinsel içerikli görüntüler kayda aldıkları, ardından kendilerini "avukat" olarak tanıtıp mağdurları tehdit ederek belirlenen banka hesaplarına para göndermeye zorladıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 325 vatandaşı mağdur ettiği ve elde edilen paraları çeşitli hesaplar üzerinden akladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 472 banka hesabına bloke konuldu.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

