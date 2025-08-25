Kasko Hangi Zararları Öder?

Günümüzde artan trafik yoğunluğu ve teknolojik gelişmelere rağmen araç kazalarının tamamen önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle araç sahipleri için kasko sigortası, sadece bir seçenek değil, aynı zamanda mali güvenlik açısından bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Peki kasko sigortası hangi zararları karşılar ve hangi durumlarda ödeme yapar? Bu yazıda kasko sigortasının teminat kapsamını detaylıca inceleyeceğiz.

Kasko Sigortası Nedir ve Neden Önemlidir?

Kasko sigortası, zorunlu trafik sigortasından farklı olarak isteğe bağlı olarak yaptırılan ve kendi aracınızdaki zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası yalnızca karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılarken, kasko sigortası ise genellikle kendi aracınızın uğradığı hasarların mali yükünü üstlenir. Kasko sigortası trafik kazası, hırsızlık, yangın ve doğa olayları gibi birçok farklı risk türüne karşı koruma sağlar. Bu nedenle araç sahipleri için kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturur.

Kasko Sigortası Hangi Zararları Karşılar?

Kasko sigortasının sunduğu ek teminatlar poliçe türüne göre değişkenlik gösterir. Kasko fiyatlarını araştırarak ihtiyaçlarınız için ideal poliçeyi bulabilirsiniz. Kasko sigortasının karşıladığı zararlar, genel teminatlar ve ek teminatlar olmak üzere iki ana kategoride değerlendirilir:

Ana Teminatlar:

Çarpma ve çarpışma

Devrilme, düşme ve yuvarlanma

Yangın ve yanma

Hırsızlık

Kötü niyetli hareketler

Ferdi kazalar

Ek Teminatlar:

Deprem ve doğal afetler

Sel ve seylap

Anahtar kaybı

Terör olayları

İhtiyari mali mesuliyet (İMM)

Cam kırılması

Yol yardım hizmeti

Çarpma ve Çarpışma Durumlarında Kasko

Kasko sigortasının en temel teminatı olan çarpma ve çarpışma kapsamında, aracınızın trafikte veya park halindeyken başka bir araçla çarpışması sonucu oluşan hasarlar karşılanır. Bu teminat hem hareket halindeki hem de durgun haldeki araçlar için geçerlidir.

Önemli olan nokta, kazada kusurlu olup olmamanızın kasko sigortasının ödeme yapmasını engellemediğidir. Yani sigorta şirketleri %100 kusurlu olduğunuz bir kazada bile kasko sigortanız ile aracınızdaki hasarları karşılar.

Tek Taraflı Kazalarda Kasko Kapsamı

"Aracımı duvara çarptım, kasko karşılar mı?" sorusu sıkça sorulur. Tek taraflı kazalar, yani sadece kendi aracınızın karıştığı kazalar da genellikle kasko kapsamında değerlendirilir. Ancak bu durumda olay yerinde tutanak tutulması ve hasarın nasıl meydana geldiğinin belgelendirilmesi önemlidir.

Hırsızlık Durumunda Kasko Sigortası

Aracınızın çalınması halinde kasko sigortası zararı karşılar. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketi ödeme yapmayabilir:

Araç kapıları veya camları açık bırakılmışsa

Anahtar kontakta unutulmuşsa

Anahtar güvenilmeyen kişilere teslim edilmişse

Deneme sürüşü sırasında araç çalınmışsa

Yangın ve Yanma Zararları

Araç yangınları kasko sigortasının ana teminatları arasındadır. Ancak sigortalının ihmalinden kaynaklanan yangınlar kapsam dışıdır. Motor yanması özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yağsızlık, bakımsızlık veya ihmalden kaynaklanan motor yanmaları kasko kapsamında değildir.

Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası geniş bir kapsama sahip olsa da bazı durumları karşılamamaktadır. Bu durumları şu şekilde özetlemek mümkün:

Savaş, ihtilal, isyan nedeniyle oluşan zararlar

Nükleer kaza veya sızıntı sonucu hasarlar

Sürücü belgesi olmayan kişilerin kullanımındaki kazalar

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında kullanım

Bakımsızlık nedeniyle oluşan arızalar

Yağsızlık, donma, eskime, paslanma zararları

Ruhsat sınırını aşan yolcu/yük taşıma

Tüm bunlara ek olarak kasko sigortası genel olarak mekanik arızaları karşılamamaktadır. Aracın elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerinde oluşan arızalar, sigorta kapsamında yer alan bir olaydan (çarpma, çarpışma) kaynaklanmadığı sürece kapsam dışındadır.







