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Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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