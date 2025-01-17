İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi!

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldiği açıklandı...

İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Durumu ağır olan 27 kişinin solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor. Operasyonlarda 29 ton sahte alkol ele geçirildi, 64 işletme kapatıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü de "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

HASTANEYE 88 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 4 günde 37'ye yükseldi.

Kentte sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 37'si yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

İKİ KİŞİ HASTANEDEN KAÇTI

Hastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.

Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu, 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

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