Son dakika! SOHR açıkladı: Beşşar Esed suikaste mi uğradı, zehirlendi mi, durumu nasıl?

Son dakika! Beşşar Esed suikaste mi uğradı? Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), tarafından devrik diktatör Beşşar Esed'in zehirlendiği iddia edildi.

Devrimden sonra Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esed'in zehirlendiği iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), devrik diktatör Beşşar Esed'in pazartesi sabahı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.

SADECE İKİ KİŞİ İLE GÖRÜŞTÜRDÜLER

Esed'in hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esed ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği belirtildi.

Haberde Esed'in zehirlendiği ve bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu iddia edildi.

BU İLK ZEHİRLENME İDDİASI DEĞİL

Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı geçtiğimiz ocak ayında da Beşar Esed'e suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etmişti.

