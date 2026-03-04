Türkiye'den İran'a füze tepkisi! Bakan Fidan Arakçı'yı arayarak tepki gösterdi

  1. Anasayfa
İran'ın ABD ve İsrail ile yaptığı savaş kapsamında komşu ülkeleri de füzelerle vurmaya devam ederken, Türkiye semalarında düşürülen İran füzesi sonrası Dışişleri bakanı Hakan Fidan, İran dış işleri bakanı Arakçı'yı arayarak tepki gösterdi.

Yayınlanma:

illi Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakanlık, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

BAKAN FİDAN, ARAKÇİ'Yİ ARAYIP TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın bakanımız, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir." denildi.Düşürülen füze.
ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

