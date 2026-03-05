ABD’de “‘İsrail’ İçin Savaşa Hayır” diye protesto eden Eski Deniz Piyadesi Brian McGinnis yaka paça dışarı çıkarıldı
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Alt Komitesi oturumunda savaş karşıtı bir protesto yaşandı. İsrail için savaşa hayır diyerek protesto eden Eski Deniz Piyadesi Brian McGinnis güvenlik güçleri tarafından kolu kırılarak yaka paça dışarı çıkarıldı
Eski Deniz Piyadesi Brian McGinnis, ABD ve işgalci ‘İsrail’in İran politikalarını “‘İsrail’ İçin Savaşa Hayır!” sloganıyla protesto ederken salondan sert müdahaleyle çıkarılmak istendi. Müdahale sırasında McGinnis’in kapıya sıkışan kolu kırıldı.
"İSRAİL İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ"
“Kimse İsrail için savaşmak istemiyor” ve “Amerika, oğullarını ve kızlarını ‘İsrail’ için savaşa göndermek istemiyor” diye haykıran eski askeri, polisle birlikte Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy de kürsüden inerek Kongre polislerine yardım ettiği görülüyor.
