"Öldü" denilmişti: Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu! Mahmud Ahmedinejad kimdir?

ABD-İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hayatta olduğu açıklandı. Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, "Sayın Ahmedinejad'ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evinin hedef alındığı ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken, Ahmedinejad'ın akıbetine dair yeni bir gelişme yaşandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada ölüm iddialarını yalanladı. Sözcü, "Sayın Ahmedinejad'ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" ifadelerini kullandı.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, "Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail'in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

İran'ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu.Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti'nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.Ahmedinejad, 24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005'te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Görev süresinin sona ermesinin ardından Ahmedinejad, 2013 yılında Dini Lider Ali Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 35 ilde başlatılan DEAŞ operasyonu ile 184 şüpheli yakalandı!

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

165 çocuğun katilisiniz: 4 Mart 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri