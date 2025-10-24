Son dakika... Sigara ve telefon fiyatlarında ÖTV'ye indirim geliyor!

  1. Anasayfa
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında yeniden güncelleme kararı alındı...

Yayınlanma:

Bazı telefon modellerinde fiyatların düşmesi bekleniyor.

Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.

SİGARADA ÖTV DÜZENLEMESİ

Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

