Son dakika... Sadettin Saran'ın başkanlık sonrası flaş gelişme: TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, seçim zaferinin ardından bahis şirketi tartışmasıyla karşı karşıya kaldı. TFF'nin bahis şirketi konusunda olağanüstü toplantıya gideceği öğrenildi. Saran ise hisse devri için başvuru yaptığını, gerekirse şirketini kapatacağını açıklamıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan olağanüstü seçimde başkan seçilen Sadettin Saran'ın canını sıkacak bir gelişme yaşandı.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, federasyonda olağanüstü bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Işık, "Şu çok net. Bahis şirketinin doğrudan ya da dolaylı sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran'ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Kapatma süreci nasıl işleyecek, bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor" dedi.

"ŞİRKET BENİM, KAPATIRIM"

Hisse devri için başvuruda bulunduğunu açıklayan Sadettin Saran "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (Tuttur.com) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım." ifadelerini kullanmıştı.

