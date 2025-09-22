Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı, 20 yaş küçük Pilates hocası Pınar Ayaz ile evlendi
Gazeteci Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde ayrılan, siyasi ve spor yorumları ile hep gündem ünlü televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sessiz sedasız bir şekilde kendisinden 20 yaş küçük olan Pilates hocası Pınar Ayaz ile dünya evine girdi.