  3. Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı, 20 yaş küçük Pilates hocası Pınar Ayaz ile evlendi

Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı, 20 yaş küçük Pilates hocası Pınar Ayaz ile evlendi

Gazeteci Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde ayrılan, siyasi ve spor yorumları ile hep gündem ünlü televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sessiz sedasız bir şekilde kendisinden 20 yaş küçük olan Pilates hocası Pınar Ayaz ile dünya evine girdi.
Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler paylaşan Kütahyalı, tören için "Aile arası sade bir nikâhtı" ifadelerini kullandı.

"EVLENDİĞİM GÜN ALİ KOÇ DÖNEMİ BİTTİ"

Kütahyalı, nikah sonrası yaptığı açıklamada, "Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti" sözleriyle dikkat çekti.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz, sosyal medya hesabından "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla nikah fotoğraflarını paylaştı.

YAKIN DOSTLAR KATILDI

Sade geçen törene çiftin yakın arkadaş çevresi katıldı. 2023 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanan Kütahyalı, böylece ikinci evliliğini gerçekleştirmiş oldu.

PINAR AYAZ KİMDİR?
Pilates antrenörü olan Pınar Ayaz, spor dünyasında tanınan bir isim. Aktif olarak bir spor merkezinde görev yapan Ayaz, sağlıklı yaşam tarzı ve sporcu kimliğiyle biliniyor. Sosyal medyada da bu yönünü yansıtan paylaşımlar yapıyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NAGEHAN ALÇI'DAN TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Nagehan Alçı ile meslektaşı Rasim Ozan Kütahyalı 2010 yılında evlenmiş çiftin bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya gelmişti. 2023 yılının Ekim ayında 13 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü çift 40 milyon lira tazminat ile uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti.

