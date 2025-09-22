Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir yine sallandı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Gece yarısı 4,9 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem bir deprem daha oldu. Depremin İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 km olarak açıkladı.

BALIKESİR PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 06.59'da 3.7'lik bir deprem meydana gelmiş, gece saatlerinde ise 4.9'luk depremle sallanmıştı.



