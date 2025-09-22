  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!

Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir yine sallandı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!
Yayınlanma:

Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir yine sallandı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Gece yarısı 4,9 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem bir deprem daha oldu. Depremin İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir yine sallandı: Sındırgı ilçesinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 km olarak açıkladı.

BALIKESİR PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 06.59'da 3.7'lik bir deprem meydana gelmiş, gece saatlerinde ise 4.9'luk depremle sallanmıştı.

Erdoğan imzasıyla ABD ürünlerinde ek vergi kalktı: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş başlıyor!Erdoğan imzasıyla ABD ürünlerinde ek vergi kalktı: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş başlıyor!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Oldu! Sadettin Saran kimdir nerelidir kaç yaşındadır, işi mesleği nedir?Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Oldu! Sadettin Saran kimdir nerelidir kaç yaşındadır, işi mesleği nedir?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a Alex de Souza'dan paylaşım!Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a Alex de Souza'dan paylaşım!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son anket dikkat çekti: AK Parti ile CHP arasında kıyasıya mücadele, işte sonuç!
Son anket dikkat çekti: AK Parti ile CHP arasında kıyasıya mücadele, işte sonuç!
Erdoğan imzasıyla ABD ürünlerinde ek vergi kalktı: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş başlıyor!
Erdoğan imzasıyla ABD ürünlerinde ek vergi kalktı: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş başlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız!
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu: CHP kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde olsun!
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu: CHP kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde olsun!
Bakan Yusuf Tekin'in okul ziyaretinde öğretmenler şaşkınlık yaşadı: Öğrenci velisi zannettik!
Bakan Yusuf Tekin'in okul ziyaretinde öğretmenler şaşkınlık yaşadı: Öğrenci velisi zannettik!
Erdoğan ''kucaklaşacağız, konuşacağız'' demişti: DEM Parti'nin kalesinde kardeşlik mesajı!
Erdoğan ''kucaklaşacağız, konuşacağız'' demişti: DEM Parti'nin kalesinde kardeşlik mesajı!
İzmir, Konak belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı: Vatandaş çöplerin arasında yaşamaya devam ediyor!
İzmir, Konak belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı: Vatandaş çöplerin arasında yaşamaya devam ediyor!