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Son dakika! Rusya'da 50 kişilik yolcu uçağıyla irtibat kesilmişti: Enkazına ulaşıldı!

Son dakika haberi... Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan AN-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklanmıştı. Rus basını tarafından yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı duyuruldu.

Son dakika! Rusya'da 50 kişilik yolcu uçağıyla irtibat kesilmişti: Enkazına ulaşıldı!
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Son dakika! Rusya'da 50 kişilik yolcu uçağıyla irtibat kesilmişti: Enkazına ulaşıldı!

Son dakika haberi... Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan AN-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklanmıştı. Rus basını tarafından yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı duyuruldu.

Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan AN-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklanmıştı. Söz konusu uçakla bağlantının ülkenin Amur bölgesinde kaybolduğu aktarılırken yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı duyuruldu.

Rusya'da, Angara Airlines'e ait AN-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklandı. Blagoveşçensk'ten Tında'ya giden söz konusu uçakla bağlantının, ülkenin Amur bölgesinde kaybolduğu aktarıldı.

Amur Valisi Vasiliy Orlov, uçakta 43 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın olduğunu, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi.

YOLCU UÇAĞI KAYBOLMUŞTU!

Interfax ve SHOT haber kaynaklarının Perşembe günü bildirdiğine göre, Rus hava trafik kontrolü, doğudaki Amur bölgesinde yaklaşık 50 yolcu taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla iletişimini kaybetti.

SHOT'un aktardığına göre, Angara Havayolları'na ait uçak, Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Tynda kasabasına doğru seyir halindeydi ve temasın kesildiği sırada varış noktasına sadece birkaç kilometre mesafedeydi.

HERHANGİ BİR SORUN SİNYALİ GÖNDERDİ Mİ?

Amur bölgesinde kaybolan yolcu uçağı An-24'ün havadayken herhangi bir sorun sinyali göndermediği bildirildi, bir kaynak TASS'a (Rus Haber Ajansı) bu bilgiyi paylaştı.

Rus yerel basınının aktardığına göre kaybolma bölgesinde hava koşulları kötüydü ve uçuşlar ertelenmişti.

Savcılık verilerine göre, uçak 12.58'de Blagoveshchensk'ten kalktı. Rosaviatsiya (Rusya Sivil Havacılık Kurumu) uçağın Angara Havayolları'na ait olduğunu belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTI

Rus yetkililerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken kurtarma ekiplerinin uçağı aramak için Amur bölgesinin Tyndinsky ilçesine gittiği bildirildi.

Kayıp Rus yolcu uçağının yanan gövdesi kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

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