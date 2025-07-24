Cehennem çemberinden çıkamadılar: Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Ancak ne yazık ki, 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik. Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağolsun" dedi.