Altın piyasasında son durum ne? Faiz kararı öncesinde yatay seyir sürüyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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24 Temmuz 2025 10:10
Altın yatırımcıları merak ediyor, piyasada son durum ne? Faiz kararı öncesinde yatay seyir sürüyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2025 Perşembe, güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 24 Temmuz Perşembe yani bugün TCBM Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı öncesinde güne yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz Salı günü tarihi zirveyi zorlayan altın fiyatları ABD ve Japonya arasındaki anlaşma sonrası yatay yönlü seyre geçti. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 398 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 218 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 24 Temmuz Perşembe yani bugün özellikle TCBM Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kararla ilgili opsiyonları daha öncesinden fiyatlayan piyasalar güne durağan seyirde başladı. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 393 lira çeyrek altın ise 7 bin 218 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
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ABD'DEN ESEN RÜZGARLAR ALTININ ATEŞİNİ DÜŞÜRDÜ Geçtiğimiz Salı günü rekor kıran gram altın, düşen ons fiyatları ile 4400 TL seviyesinin de altına geriledi. Altının ons fiyatı ise ticaret geriliminin azalması ile düştü.
Altın fiyatları, ticaret geriliminin hafiflemesinin güvenli liman talebi azaltması ve zayıflayan ABD dolarının desteğini dengelemesiyle dün yaşanan yüzde 1,3'lük keskin düşüşün ardından bu sabah da aşağı yönlü bir seyir izliyor.
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ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
3.373,95
3.374,34
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4.393,29 4.393,78
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7.153,00 7.218,00
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BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 14.306,00 14.437,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 28.435,86 28.996,61
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 28.524,00 28.741,00
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
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ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80