Altın piyasasında son durum ne? Faiz kararı öncesinde yatay seyir sürüyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 24 Temmuz Perşembe yani bugün TCBM Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı öncesinde güne yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz Salı günü tarihi zirveyi zorlayan altın fiyatları ABD ve Japonya arasındaki anlaşma sonrası yatay yönlü seyre geçti. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 398 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 218 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 24 Temmuz Perşembe yani bugün özellikle TCBM Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kararla ilgili opsiyonları daha öncesinden fiyatlayan piyasalar güne durağan seyirde başladı. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 393 lira çeyrek altın ise 7 bin 218 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...