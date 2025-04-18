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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!
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Hastaneden açıklama geldi: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişme!

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!

Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA: GENEL DURUMU AYNI

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi.

"Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor." denilen açıklamada, Önder'in hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi.

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