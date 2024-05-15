Ayhan Bora Kaplan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ayhan Bora olayı nedir, tutuklandı mı?

Ankara emniyet müdürlüğüne yapılan operasyon sonrası ismi gündeme gelen ve çok tartışılan Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan’ın hayatı merak edildi. Ayhan Bora kaplan hakkında araştırmalar başladı. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayhan Bora Kaplan tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

Yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanında yakalanan Ayhan Bora Kaplan’ın hayatı da merak konusu oldu. Yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanında yakalanan Ayhan Bora Kaplan’ın hayatı da merak konusu oldu

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan 1971 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren Ankara’da yaşamaya başladı. Gece kulüplerinde başlayan hayat serüveni kısa süre içerisinde çeteciliğe kadar ulaştı. Daha sonra rakiplerini, iddialara göre bazı devlet yetkililerinin de desteğiyle, alt etmeyi başardığı ve kısa sürede güçlenerek büyüdüğü belirtiliyor.

AYHAN BORA KAPLAN TUTUKLANDI MI?

Yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden İzmir’e nakledildi.

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AYHAN BORA KAPLAN’IN SUÇ DOSYASI?

Ayhan Bora Kaplan’ın suç dosyasının kabarık olduğu belirtiliyor. Kaplan’ın uyuşturucu ticareti, tefecilik, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, işadamı Mahfuz Tatar’ı infaz etmek, yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlara karıştığı da iddia ediliyor.