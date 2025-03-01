Meteoroloji'den o, bölgeler için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu