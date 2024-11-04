Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...

On iki aylık ortalamalara göre belirlenen kira artış oranı, ekim ayında yüzde 63,47 olmuştu. Peki Kasım ayında % kaç oldu? İşte merak edilen kira artış oranı ve hesaplaması...

TÜİK verilerine göre, Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 48,58 arttı, yıllık yüzde 2,88 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralarına bu aydan itibaren en fazla yüzde 62,02 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYINDA YÜZDE 62,02 OLDU

Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Kasım 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: 62,02

Kasım 2024 Kira Artış Tutarı: 9.303

Kasım 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.303

Açıklanan rakamlara göre kirası 15.000 TL olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 9.303 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.303 TL olarak gerçekleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM AYINDA NE KADARDI?

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 TL - Yeni kira: 19.442,4 TL

Eski kira: 14.000 TL - Yeni kira: 22.682,8 TL

Eski kira: 16.000 TL - Yeni kira: 25,923,2 TL

Eski kira: 18.000 TL - Yeni kira: 29.163,6 TL

Eski kira: 20.000 TL - Yeni kira: 32.404 TL

Eski kira: 25.000 TL- Yeni kira: 40.505 TL

Eski kira: 30.000 TL - Yeni kira: 48.606 TL

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