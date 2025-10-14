Son dakika: İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istanen ceza belli oldu!
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 'rüşvet ve yolsuzluktan' tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen CHP'li Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Nuri Aslan hakkında hazırlanan iddianamede 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
NURİ ASLAN'DAN ÇAĞLAYAN'DA TEHDİT
Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.
Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istemiş, Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karışmıştı. Aslan, hakimlik koridoruna alınmayınca “Yakarım burayı, istifa ederim” diyerek tehdit etmişti.
