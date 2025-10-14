FIFA Dünya Kupası'ndan Rusya'yı 4 günde men etti: İsrail söz konusu olunca bakın ne dedi!

FIFA Dünya Kupası'ndan Rusya'yı 4 günde men etti: İsrail soz konusu olunca bakın ne dedi!

İki yüzlülüğün böylesi! FIFA Dünya Kupası'ndan Rusya'yı 4 günde men etti: İsrail soz konusu olunca "Bizim işimiz değil" dedi.

Terör devleti İsrail, soykırım gölgesinde Dünya Kupası hesapları yapıyor, FIFA ve UEFA sessiz kalıyor. Rusya'yı 4 günde men eden Infantino, Gazze söz konusu olunca "Bizim işimiz değil" dedi.

İki yıldan bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapan ve 67 bini aşkın masum insanı katleden terör devleti İsrail, artık tüm dünya tarafından istenmeyen bir ülke haline geldi.

Her ne kadar Gazze'de ateşkes anlaşması yapılsa da İsrail, uluslararası arenada saygınlığını ve itinarını yitirirken İsrail Başbakanı Netanyahu kendi halkı tarafından bile protesto edilip siyaset dünyasından bir an önce kaybolması isteniyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, İsrail'in katılıp katılmayacağı merak edilirken FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan merak edilen soruya yanıt geldi.

''BARIŞ İÇİN KATKI VEREN KİM VARSA BURADAYIZ''

Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi'ne katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mısır'da NTV'nin sorularını yanıtlayan Infantino, zirveye ABD Başkanı Donald Trump tarafından davet edildiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı;

"Futbol dünyası barışı amaçlayan her türlü çabayı desteklemeli. Futbol dünya halklarını bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile, Katar Emiri ile de harika bir ilişkim var. Bu barış sürecinin içinde yer almak harika. Belki Gazze'deki çocuklar için bir şeyler yapabilmek, yüzlerini güldürmek için buradayım. İsrail'den Filistin'e barışa katkı veren kim varsa desteklemek için buradayız."

İSRAİL, DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Futbolun jeopolitik emellerin bir parçası olamayacağını belirten FIFA Başkanı Infantino, İsrail'in Dünya Kupası'ndan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İsrail'in Dünya Kupası'ndan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren FIFA Başkanı, "Yalnızca çocuklara umut vermeye inananlara destek olabilirsin. Çocukların güvenilir bir çevrede umut içinde büyümenesini isteriz. Ortadoğu, Gazze ve Filistin'in de buna ihtiyacı var. İsrail'in de olduğu gibi. Biz de bu şekidle her durumda yardım edebiliriz" dedi.

İKİ YÜZLÜ INFANTINO

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bu sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Üç yıl önce başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus takımlarını uluslararası organizasyonlardan men eden FIFA'nın benzer uygulamayı İsrail'e yapmaması büyük tartışma konusu olurken FIFA Başkanı Gianni Infantino için 'iki yüzlü' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

