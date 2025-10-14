Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi talimatı: Ucuz kira planlamasını devlet yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi talimatı: "Konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Ekonomi İşleri Başkanlarımız illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile temas halinde oluyor. Biz de sizden gelen bilgiler çerçevesinde hem parti politikalarımıza hem de iktidar olarak atacak adımlarımıza karar veriyoruz. Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Milletle inatlaşma olmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu anlayışla yaptık. Bakınız biz aynı zamanda hem düşünen hem proje üreten hem de ürettiği projeleri uygulayan yani sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz. Tam da bize yakışan bir şekilde sadece Türkiye'yi düşünüyor, Türkiye'nin menfaatleri için çalışıyoruz. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hedefimizde bu yola giden kilometre taşlarını diziyoruz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar niçin daha fazla çalışmamız gerektiğini inancım odur ki, sizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

İllerinize geri döndüğünüzde daha fazla gayret göstereceğinize inanıyorum.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynadığı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri elden bırakmıyor. Tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir. Rusya-Ukrayna savaşının finansta açtığı tedirginliği hepimiz gayet iyi biliyoruz. ABD ile Çin arasında kızışan tarife gündemi de ekonomide baskı oluşturuyor.

Böyle bir atmosferde hem ülkemizi uzak tutmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere çalışıyoruz.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Dün bölgemizin son 2 yıldır kanayan Gazze soykırımı durdurmaya yönelik önemli bir adım attık. Liderler olarak Mısır'da güçlü bir irade koyduk. Liderlerle Şarm El Şeyh'te güçlü bir irade ortaya koyduk. Amerikan başkanı Sayın Trump Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyon bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni 1 km taşı olmasını ümit ediyorum. Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Yardım görevlileri hamd olsun şükür secdesi yapıyor. Anneler 2 yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa yukarıdan bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır.

Şimdi hep beraber Filistin’in yaralarını sarmamız, Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor.

Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin istikbali için bu süreci sabırla, basiretle, dirayetle ve suhuletle yönetmeye gayret edeceğiz.

Arzumuz, dün atılan anlamlı adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır. Hiç şüphesiz bunun tek yolu da 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. İnşallah o güzel günleri de göreceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

EKONOMİDEKİ ÇALIŞMALAR

Aziz kardeşlerim, çok değerli yol arkadaşlarım; 2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık.

Şüphesiz önümüzde kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi, bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kamu olarak cari fiyatlarla 3,6 trilyon liralık, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık.

Geçen ay Malatya’da, 304 bininci afet konutumuzun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda da toplamda 453 bin bağımsız bölümü teslim ederek deprem bölgemizi inşallah ayağa kaldırmış olacağız.

'UCUZ KİRA SÜRECİNİ BİZ BAŞLATACAĞIZ'

Bu harcamaları önceliklendirirken mali disiplinden ödün vermiyoruz. Hâlen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin, kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, buna artık fırsat vermeyeceğiz.

Devlet, bu sosyal konutları kendisi kiraya vererek inşallah samimi bir şekilde uygun fiyatlı kiralama sürecini başlatacak. “Yüzyılın Konut Projesi” adını verdiğimiz bu çalışmayla, 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.

Projemizde; şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Yine bu projemizle, Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz.

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek; tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır.

Ekim ayı sonunda inşallah buraya doğru projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız.

"MİLLÎ GELİRİMİZ, YILLIKLANDIRILMIŞ BAZDA 1,5 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI"

Burada şu hatırlatmayı da yapmak durumundayım: Hükümetimizin, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan büyüme politikasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Küresel ekonomideki belirsizliklere, ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir.

2025’in ilk yarısında yıllık büyümemiz %3,6 olarak gerçekleşti. Millî gelirimiz, yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı. Nereden nereye... Durmak yok, yola devam!

Üretim cephesinde, zirai dona bağlı olarak daralan tarım sektörü hariç tüm sektörlerde katma değer artışı oldu. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi.

İşsizlik oranımız 28 aydır tek haneli seviyelerde. Bütün bunları umut verici rakamlar olarak görüyoruz. Ama bu süreçte reel sektörümüzün talep ve beklentilerine de kulaklarımızı asla tıkamıyoruz.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki yaşanan her türlü sıkıntının, her türlü ihtiyacın, karşılaşılan her türlü zorluğun farkındayız. Ekonomik istikrar programımıza halel getirmeden bu talepleri karşılamaya büyük önem veriyoruz.

Hükûmet ve siyaset kurumu olarak bizim asli görevimiz, sorunlara çözüm bulmaktır. 23 yıldır hep bunu yaptık. Bundan sonra da çözüm üreten biz olacağız. Bu süreçte sizden gelen bilgilerin ve sizin yapacağınız bilgilendirmelerin son derece mühim olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.

