Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!
Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: Eski Ankaragücü Başkanı Faruk koca hakkında toplam 4 yıl hapis kararı çıktı.
Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: Eski Ankaragücü Başkanı Faruk koca hakkında toplam 4 yıl hapis kararı çıktı.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Koca, tam 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!
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Kaynak:Bölge Gündem Haber