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Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!

Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: Eski Ankaragücü Başkanı Faruk koca hakkında toplam 4 yıl hapis kararı çıktı.

Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!
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Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: Eski Ankaragücü Başkanı Faruk koca hakkında toplam 4 yıl hapis kararı çıktı.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.

Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Koca, tam 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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