Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Merkez'in rezervleri 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez'in rezervleri 7 milyar 547 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri ise 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri, 74 milyar 202 milyon 990 bin dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 69 milyar 147 milyon 640 bin dolardı.

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