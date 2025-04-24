  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Fransa’nın batısında yer alan Nantes kentinde bir okulda bıçakla silahlanan bir öğrenci, arkadaşlarına saldırdı...

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!
Yayınlanma:

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Fransa’nın batısında yer alan Nantes kentinde bir okulda bıçakla silahlanan bir öğrenci, arkadaşlarına saldırdı...

Polis, saldırının Çarşamba günü Fransa’nın batısında yer alan Nantes kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Olay, yerel saatle 12.30 civarında (TSİ ile 13.30) meydana geldi. AFP'nin son dakika haberine göre Nantes kentindeki Notre-Dame de Toutes-Aides adlı lisede bıçakla silahlanan bir öğrenci, dört arkadaşına saldırdı. İlk soruşturma bulgularına göre, saldırgan daha sonra okul öğretmenleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Saldırı sonucu üç öğrencinin de yaralandığı bildirilirken mağdurların yaşı ve cinsiyeti hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeler açıklandı! İstanbul güncel ilçe ilçe deprem haritasıİstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeler açıklandı! İstanbul güncel ilçe ilçe deprem haritası

O, binalar korkuttu: İstanbul Avcılar'da 3 bina mühürlendi!O, binalar korkuttu: İstanbul Avcılar'da 3 bina mühürlendi!

Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!
Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!
Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!
Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!
ABD'de bir ilk! Türk Dr. Mehmet Öz İncil'e basarak yemin etti: resmen görevine başladı
ABD'de bir ilk! Türk Dr. Mehmet Öz İncil'e basarak yemin etti: resmen görevine başladı
Kumarhane işletmecisi, Milyarder 'Vegas Kraliçesi' hayatını kaybetti
Kumarhane işletmecisi, Milyarder 'Vegas Kraliçesi' hayatını kaybetti
Rusya Sumy'e füze yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Rusya Sumy'e füze yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Çin ile ABD'nin arasındaki ticaret savaşı kızıştı: Çin ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardı!
Çin ile ABD'nin arasındaki ticaret savaşı kızıştı: Çin ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardı!
Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!
Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!