Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Fransa’nın batısında yer alan Nantes kentinde bir okulda bıçakla silahlanan bir öğrenci, arkadaşlarına saldırdı...

Polis, saldırının Çarşamba günü Fransa’nın batısında yer alan Nantes kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Olay, yerel saatle 12.30 civarında (TSİ ile 13.30) meydana geldi. AFP'nin son dakika haberine göre Nantes kentindeki Notre-Dame de Toutes-Aides adlı lisede bıçakla silahlanan bir öğrenci, dört arkadaşına saldırdı. İlk soruşturma bulgularına göre, saldırgan daha sonra okul öğretmenleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı sonucu üç öğrencinin de yaralandığı bildirilirken mağdurların yaşı ve cinsiyeti hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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