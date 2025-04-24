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Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

Lokum değil zehir! 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı...

Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!
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Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

Lokum değil zehir! 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı. Zabıta ekipler tarafından 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Lokumlara, imha edilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

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