Lokum değil zehir: 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler!

Lokum değil zehir! 2 ton küflenmiş lokumu piyasaya sürdüler: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı. Zabıta ekipler tarafından 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Lokumlara, imha edilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

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