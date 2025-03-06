Son dakika: Ece Gürel entübe mi edildi? Son durumu nasıl? İşte, o açıklama...

Gültepe'deki evinden Belgrad Ormanı'na yürüyüş için tek başına giden Ece Gürel'den 4 gündür haber alınamıyordu. Önce montu, sonra telefonu ve çantası bulunan Ece Gürel'den güzel haber dün gece geldi. Ece Gürel dere yatağında sağ olarak bulundu. Hemen sağlık yetkileri ilk müdehaleyi yaptı ve Ece Gürel hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Fakat Kanal D'de konuşan cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba 'entübe edildi, kalbi durdu bana öyle bilgi geldi' dedi.Peki Ece Gürel öldü mü?

İş yeriyle ve eşiyle arasının bozuk olduğu söylenen, Gültepe'deki evinden yürüyüş yapmak amacıyla tek başına çıkan Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 4 gündür kayıptı. Önce montu, sonra telefonu ve çantası bulunan Ece Gürel'den tam ümitler kesilmişken gece yarısı güzel haber geldi ve Ece Gürel bir dere yatağında sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri hemen olay yerinde ilk müdehaleyi yaptı ve Ece Gürel hastaneye kaldırıldı. Herkes son durumu nasıl Ece Gürel nasıl diye merak ederken Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programına katılan cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba Ece Gürel entübe edilmiş, kalbi sabaha karşı bir kez durmuş bana öyle bilgi geldi dedi.

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Ece Gürel bulundu

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Ormanın sarp arazisinde uyur halde bulunan Gürel, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

6 dakika sonra ses verdi

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.



'Bulundu diye bağırdım'

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00’ten 13.00’e kadar koordinat verdiler. 6’ncı ve 7’nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5’er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.





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