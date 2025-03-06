  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde! Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!
Yayınlanma:

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde! Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!

35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YARARLANACAK

Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere müjde: 6,25 milyar liralık kredi verilecek!

Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir." diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet: 'Birlikte iftar yapalım'İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet: 'Birlikte iftar yapalım'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık "mobbing" uygulayamayacaklar: Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde!Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık "mobbing" uygulayamayacaklar: Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!
Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!
Anpa Gross zincir market, Ülker ürünlerinin tüm mallarını satmama kararı alarak raflarından kaldırdı! İşte gerekçesi!
Anpa Gross zincir market, Ülker ürünlerinin tüm mallarını satmama kararı alarak raflarından kaldırdı! İşte gerekçesi!
Emekliler, bu habere dikkat! Bu şartları taşıyanlar vergi ödemiyor!
Emekliler, bu habere dikkat! Bu şartları taşıyanlar vergi ödemiyor!
Faiz kararı öncesi altında düşüş devam ediyor! 6 Mart 2025 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Faiz kararı öncesi altında düşüş devam ediyor! 6 Mart 2025 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Kim ne kadar Bayram ikramiyesi alacak! Emekliler için 5 farklı zam formülü
Kim ne kadar Bayram ikramiyesi alacak! Emekliler için 5 farklı zam formülü
Tiryakilere kötü haber: Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte, o sigaraların yeni fiyatları...
Tiryakilere kötü haber: Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte, o sigaraların yeni fiyatları...
Milyonları sevindiren yeni gelişme! SGK borçlarına büyük yapılandırma geliyor.
Milyonları sevindiren yeni gelişme! SGK borçlarına büyük yapılandırma geliyor.