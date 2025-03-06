Emekliler, bu habere dikkat! Bu şartları taşıyanlar vergi ödemiyor!

Çalışmamak: Muafiyet için emeklinin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor.

Kira geliri elde etmemek: Eğer emekli kişi kira geliri elde ediyorsa, bu muafiyetten faydalanamıyor. 2024 yılı için belirlenen kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak açıklanmış durumda. Bu sınırı aşanlar beyanname vermek zorunda.