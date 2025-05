Pervin buldan hepimize hayırlı olsun! PKK 12. Kongresini topladı! Tarihi kararlar aldı!

Son dakika: DEM'den çok önemli açıklama: PKK'nın 12. Kongresi toplandı, tarihi öneme sahip kararlar aldık...

DEM'den son dakika açıklama: PKK'nın 12. Kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı, tarihi kararlar aldık, elimizden gelen sorumluluğu yapmaya hazırız...

1Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan ve devam eden süreçte, İmralı görüşmelerinden sonuç çıktı..

Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

PKK'nın bu çağrının ardından fesih işlemlerini ne zaman tamamlayacağı ve bu kapsamda da kongreyi ne zaman toplayacağı merak ediliyordu.

PKK'DAN AÇIKLAMA: KONGRE TOPLANDI

PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

PKK'dan yapılan açıklamada, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. PKK 12. Kongresi, Öcalan'ın çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı" denildi.

PERVİN BULDAN: HAYIRLI OLSUN

PKK'nın açıklamasının ardından DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek, hepimize hayırlı olsun" dedi. Buldan ayrıca, "Sırrı Başkanımın bunu görmesini çok isterdim" dedi.

DEM PARTİ "AN MESELESİ" DEMİŞTİ

Ayşegül Doğan, geçtiğimiz saat diliminde PKK'nın kongrenin toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemiş ve şöyle demişti:

"PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Silahların değil sözün konuşması gerekiyor dedik.

Silahların tümden devre dışı bırakılması için sözün konuşulması siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor dedik. Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı.

Sahip çıkmaya çalıştığı şey Türkiye'nin geleceği dedik. Bugün yine bunu söylüyoruz. PKK’nin kongresini topladığını duyurması an melesi. Bu önemli bir adım ancak bu adımın sonrası da önemli olacak."

