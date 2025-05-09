DEM'den son dakika açıklama: PKK'nın Kongre toplaması an meselesi!
DEM'den son dakika açıklama: PKK'nın Kongre toplaması an meselesi, Elimizden gelen sorumluluğu yapmaya hazırız...
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DEM'den son dakika açıklama: PKK'nın Kongre toplaması an meselesi!
DEM'den son dakika açıklama: PKK'nın Kongre toplaması an meselesi, Elimizden gelen sorumluluğu yapmaya hazırız...
DEM Parti sözcüsü Ayşegün Doğan önemli açıklamalarda bulundu: PKK'nın Kongre toplaması an meselesi, Elimizden gelen sorumluluğu kararlılıkla yapmaya hazırız...
Ayrıntılar birazdan...
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