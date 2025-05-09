Abdullah Öcalan'dan İmralı heyeti ve DEM Partiye kritik uyarı: İsrail ve ABD size suikast düzenleyebilir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayı başında terörsüz Türkiye açıklaması ile başlayan yeni sürecin DEM Partiden oluşan İmralı heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler sonucunda PKK'nın kongrelerini toplayıpsilah bırakması bekleniyor.

ÖCALANDAN DEM HEYETİNE KRİTİK UYARI

Son zamanlarda yetkililerden yapılan açıklamalar ile bu sürecin sona gelindiği ve PKK'nın her an kongre çağrısı yaparak bu süreci sonlandıracağı belirtildi.

"İSRAİL VE ABD SUİKAST DÜZENLEYEBİLİR"

Bu gelişmeler yaşanırken İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşerek bu süreci yürüten DEM heyetine Öcalan'dan çok kritik bir uyarı gelerek "Çok hassas bir süreç yönetiliyor bu süreci istemeyen bazı devletler özellikle İsrail ve ABD bu süreci engellemek için heyet üyeleri ve parti yöneticilerine suikastler düzenlenebileceği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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