Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğittim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayımlayarak, 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayımlayarak, 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polis memurlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet yaralı polislerimize şifa diliyorum. Saldırgan yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılıyor.

Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılının sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.

