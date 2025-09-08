Son dakika: İzmir'de polis merkezine saldırı! 2 Polisin şehit olduğu o görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika: İzmir'de polis merkezine saldırı!

İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ise ağır yaraladı.

İzmir'de polis merkezine saldırı! 2 polisimiz şehit!

İzmir'de Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırı düzenlendi.

Olayda 2 polisimizin şehit olduğu ve 1 polisin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

SALDIRGAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı iddia ediliyor.

Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç; "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı iddia ediliyor.

Saldırganın yanında çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hain saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında hayatını kaybeden polis memurları için 'Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullanırken; saldırganın da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.

