Gürsel Tekin, o CHP'lilere kılıç kuşandı: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin bugün parti binasına gitmeden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polisle partililerin karşı karşıya geldiği il binasına hareketi öncesinde konuşan Tekin "Beni il binamıza sokmayacak babayiğit yoktur. AK Parti'nin kucağına oturduğum gibi çirkin sözler bile edildi. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in açıklaması sonrası gözler bugün gideceği il binasına çevrilmiş durumda.Akşam saatlerinden beri polisle partililerin karşı karşıya geldiği ve zaman zaman arbedenin yaşandığı parti binasına gitmeden önce açıklamalarda bulunan Tekin iddialı ifadeler kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞMAYA GİDİYORUM"

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin "Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

"ÖZEL'DEN RANDEVU İSTEMİŞTİM, CEVAP GELMEDİ"

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi.Sabah 07.00'den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

"ÇATIŞMAYA GİTMİYORUZ"

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00'de gideceğiz."

"BABA EVİNE GİRMEME KİMSE ENGEL OLAMAZ"

"Peki sizi sokmak istemezlerse tutumunuz ne olacak?" sorusuna ise Tekin "Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır" yanıtını verdi.

"HİÇBİR SUÇ ORTAKLIĞININ PARÇASI DEĞİLİM"

CHP'ye yönelik soruşturmalara da değinen Gürsel Tekin, hiçbir suç ortaklığının parçası olmadığını belirtti. Tekin, kimlerin suç ortaklığının parçası olduğunu, kimlerin kimlerin ofisine gittiğine bakılması gerektiğini ifade ederek, itirafçılar Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın arkadaşı olmadığını söyledi.

"AK PARTİ'NİN KUCAĞINA OTURDUĞUM GİBİ ÇİRKİN SÖZLER EDİLDİ"

Tekin, şöyle devam etti: "Hayatımın en sabırlı dönemindeyim. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim. AK Parti'nin kucağına oturduğum gibi çirkin sözler bile edildi. Bunlar çok çirkin sözler. Beni CHP il binasına sokmak istemezlerse bile ben girerim. Çünkü orası baba evi. Baba evine de elimi-kollumu sallayarak girerim. Yalnız il binasında değil, eski il binamızın, hatta ilçe binalarının önünde bile önlem alınıyor. Keşke bu kudretlerini belediye başkanlarımız götürülürken gösterseydiler."

