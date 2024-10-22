Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında, önemli açıklamalar, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek himmet diyerek mankurtlaştıranların sonları tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Yüzyılının bayraktarlığını yapan kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyor selamlarımı gönderiyorum. Zora talip olan kardeşlerimizle iftihar ediyoruz.

Biz millete hizmet için yola koyulan bir siyasi partiyiz. Önümüzdeki ay Türkiye'yi yönetme görevini devralışımızın 22. yılını kutluyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak koşturuyoruz. Milletimizin emanetini şanla, şerefle taşımanın mücadelesini veriyoruz. Hamd olsun bugüne kadar milletimize mahcup olacak hiçbir şey yapmadık. Gün oldu kendini ülkenin sahibi gören elitlerin karşısına geçtik. Vesayete, mafyaya, terör örgütlerine hiçbir zaman baş eğmedik.

AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLER

Gece yarıları millete karşı bildiri yayınladılar, buruşturduk ve çöpe attık. Darbe yapmaya kalktılar, demokrasimize sahip çıktı. MİT krizi ile, 17-25 Aralık ile operasyon çektiler hiçbirine teslim olmadık.

15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlarla saldıran FETÖ'cü alçaklara hadlerini bildirdik. Tankların arasından kaçan korkaklara meydanları dar ettik. Kaderin üstünde bir kader vardır dedik. Haysiyet fukaralarının tekmilini bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Halkla arasına mesafe koyanlardan asla ve asla olmadık. Kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz oldu. Henüz 17 yaşında şehadet şerbeti içen evlatlarımız oldu.

BETÜL ÖNDEROĞLU'NA BAŞ SAĞLIĞI

Tabi afetlerde kaybettiğimiz nice yol arkadaşlarımız oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın bu kardeşlerimizin vefatları da erkendi, zamansızdı, yüreklerimize kor bir ateş saldı. Rabbim hepsine rahmet eylesin diyorum. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Betül Önderoğlu’na Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi yüksek bir şuurla insanlara örnek olacak bir teslimiyet içinde bizlere yakışan asil bir dava ahlakıyla Türkiye’ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Her birinize mücadelenize verdiğiniz samimi destek için şükranlarımı sunuyorum.

Rabbime şahsıma sizlerle yol ve dava arkadaşları bahşettiği için bir kez daha hamd ediyorum.

"FETÖCÜ SIRTLANLARIN ENSESİNDE OLACAĞIZ"

Milletin çocuklarını hizmet diyerek himmet diyerek mankurtlaştıranların sonları tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteklerine yapışarak kaçmayı başardılar. Döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır. Biliyor ve inanıyoruz ki Allah'ın cezalandırması çetindir. FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. İster yurtiçinde ister yurtdışında olsun FETÖ'cü sırtlanların ensesinde olacağız.

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15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan bütün kahramanları minnetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum.

Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş, gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştü

'AK PARTİ ÇATISI ALTINDA BENCİLLİĞE YER YOKTUR'

Görevi devreden arkadaşlarımız partimize olan hizmetleri ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kongre maratonumuzu hep ola geldiği üzere bir bayrak yarışı anlayışı ile sürdüreceğimize inanıyorum. Şunu tüm teşkilatımıza hatırlatmak istiyorum. Biz sadece vizyon, gayret, ufuk ve hizmet bakımından değil, dava ahlakı ve dava arkadaşlığı bakımından da siyasi rakiplerimizden farklıyız, özel bir siyasi hareketiz. AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur.

'PARTİMİZ NE KADAR GÜÇLÜYSE TÜRKİYE'DE GÜÇLÜDÜR'

İlk günden beri nasıl hırsı kibri enaniyeti, sen-ben kavgasını kapımıza yaklaştırmadıysak bundan sonra da benliğimiz, nefsimizi, enaniyetimizi gerekirse ayaklar altına alarak yolumuza devam edeceğiz.

Fitne için, nifak için, AK Parti’nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri kesinlikle sevindirmeyeceğiz. Tüm umutları AK Parti’nin zayıflamasına bağlayan siyaset tüccarlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Tek bir arkadaşımızı dahi dışlamayacak, bir olacak, birlik olacak saflarımızı daha da sıklaştıracağız.

Eski yeni, genç yaşlı demeden bu ülke, bu bayrak için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Dün merkez karar yürütme kurulu toplantımızda söyledim. Partimiz ve ittifakımız ne kadar güçlüyse defalarca gördük ki Türkiye’de güçlüdür.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Yüzünü ülkemize çevirmiş milyonların umudunu omuzladığınızı bir an olsun unutmamanızı rica ediyorum. Parti ve ittifak olarak son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferi dağıtmaya, buna yönelik adımlar atıyoruz. Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3.5 yıllık süreyi ülkemiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız. Bölgemiz son derece sancılı bir dönemden geçerken, haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail’in Gazze’de yaktığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken, iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 85 milyona gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım, gür olalım diyoruz.

'GERİLİM VE SOKAK SİYASETİ TÜM ÜLKEYE KAYBETTİRECEKTİR'

Türkiye ortak paydasında 85 milyon bir araya gelebilelim istiyoruz. Yıllardır ideoloji üzerinden milletimizin arasına nefret tohumu saçanların şaibeli bir kurultay süreci ile de olsa bir köşeye atılması Türkiye’nin birlik ve dirliği noktasında değerli bir kazanımdır. Temennimiz yıllar yılı muhalefeti esir alan çirkin dilin sahipleri ile birlikte artık terk edilmesi, siyasette yeni bir sayfanın açılmasıdır. Milletimizin siyasi aktörlerden beklentisi de bu yöndedir. Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür siyasetçi olarak hepimizi ağırbaşlı davranmaya teşvik etmektedir. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir.

Doğru bulmadığımız hususları elbette eleştireceğiz. Bize güvenen insanların hak ve hukukunu elbette savunacağız. Partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların elbette cevabını vereceğiz.

'İSTİKLAL MARŞIMIZLA SORUNU OLANLARA EYVALLAH DEMEYİZ'

Haksızlık, hukuksuzluk, küstahlık karşısında kesinlikle sessiz kalamayız, istiklal marşımızla sorunu olanlara eyvallah demeyiz. İster baro olsun, ister avukat olsun, ister siyasetçi, ister gazeteci kılıklı terörist seviciler olsun, şiddeti övenlere, yeleğine silahı, terörü alarak siyaset yapanlara müsamaha ile yaklaşamayız. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.

Kaynak: Haber7

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