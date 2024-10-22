  1. Anasayfa
  2. Biyografi
  3. FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır?

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır?

Yayınlanma:
FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinden sonra örgütün başına kimin geçeceği tartışılırken Gülenin cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldıracak olması üzerine örgütün yeni liderinin Suat Yıldırım'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken, insanlar "Suat Yıldırım'ın kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır"? diye araştırmaya başladı. İşte Suat Yıldırımın biyografisi.
FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 1 18

Terör örgütü elebaşı Fetullah gülenin ölmesinin ardından örgüt içinde "paralar ne olacak örgütün başına kim geçecek" diye tartışmalar başlamış bir kaç kişinin ismi ön plana çıkmıştı. Bu tartışmalar yaşanırken bir yandan da FETÖ elebaşının cenazenin nerde defnedileceği cenazeye kimlerin katılacağı cenazeyi kimin kıldıracağı merak edilirken cenaze namazını kıldıracak olarak açıklamasıyla Suat yıldırımın terör örgütü FETÖ'nün yeni lideri olaaığına kesin gözüyle bakılıyor. "Suat Yıldırım'ın kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır"? diye araştırmaya başladı. İşte Suat Yıldırımın biyografisi.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 2 28

SUAT YILDIRIM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup Suat Yıldırım, Türkiye'de İslam ilahiyatı alanında tanınmış bir akademisyen olup şu anda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlusu olarak kırmızı listede aranan bir isimdir.

1940 yılında doğan Yıldırım, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. 1973 yılında "Peygamberimizin Kur'an'ı Tefsiri" başlıklı doktora tezini tamamlayarak tefsir alanında uzmanlaştı.

Akademik hayatı boyunca Erzurum Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi üniversitelerde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı ve dekanlık gibi görevlerde bulundu.

Yıldırım’ın te'lif ve tercüme olmak üzere toplamda 13 kitabı ve 70'ten fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır.
Terör suçlusu olan Suat Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı liste ile aranmaktadır.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 3 38

Suat Yıldırım Nereli?

Suat Yıldırım, 1941 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Babası Mehmet Zeki Yıldırım ve dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani'de müftülük yapmış isimlerdir.

Suat Yıldırım, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra açılan “FETÖ çatı davası” başta olmak üzere, pek çok davada firari sanık olarak yer alıyor.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 4 48

Suat Yıldırım’ın FETÖ İçindeki Rolü

Suat Yıldırım, FETÖ’nün kuruluş yıllarından itibaren örgüt içinde aktif olarak yer alan bir isim. Suat Yıldırım, 1964 yılında Ankara Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Diyarbakır’da müftü yardımcılığı ve Edirne’de il müftüsü olarak görev yapan Yıldırım, bu dönemde Fethullah Gülen ile tanıştı ve aynı evi paylaştı. Gülen ile olan bu yakın ilişki, Suat Yıldırım’ın FETÖ içindeki etkisini artırdı.

1968 yılında Atatürk Üniversitesi’nde akademik kariyerine başlayan Yıldırım, ilerleyen yıllarda profesörlüğe kadar yükseldi. Akademik çalışmalarıyla FETÖ’nün ideolojik yapısını oluşturan Yıldırım, örgütün eğitim ağı ve ideolojik propagandalarının yayılmasında kilit bir rol oynadı.

Özellikle Yıldırım'ın “Futbolda şike” soruşturması davasında sıkça ismi geçiyor. Gizli tanık beyanlarına göre Yıldırım, FETÖ’nün futbol camiasını örgütlemeye çalıştı.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 5 58

Suat Yıldırım FETÖ’nün Başyüceler Kurulunda

Suat Yıldırım, FETÖ’nün üst düzey yönetim mekanizmasında da görevler üstlendi. Örgütün karar alma organlarından biri olan “Başyüceler” ya da “İstişare heyeti” olarak bilinen kurulda yer aldığı biliniyor.

Yıldırım, örgütün tayin ve terfi süreçlerinde etkili olan “tayin heyeti” içerisinde de yer aldı. Örgüt mensuplarının atama, yönlendirme ve terfi süreçlerinde Yıldırım’ın bir karar mekanizması olduğu, eski örgüt üyelerinin ifadelerinde yer alıyor.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 6 68

Suat Yıldırım’ın Adil Öksüz İle İlişkisi

Suat Yıldırım, 1993-1995 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. Bu dönemde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan ve örgütün sözde ‘TSK imamı’ Adil Öksüz, Yıldırım’ın görev yaptığı fakültede çalıştı.

Öksüz’ün, Yıldırım’ın dekanlık yaptığı dönemde fakülteye katılması, ikili arasındaki ilişkilerin dikkat çekmesine neden oldu.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 7 78

Yıldırım, FETÖ’nün Faaliyetlerinde Öne Çıktı

Yıldırım, FETÖ’nün ideolojik yapısını şekillendiren isimlerden biri olarak sıkça örgütle ilgili etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı.

Gülen’in fikirlerine katkıda bulunan ve örgütün propagandasının akademik zeminde yayılmasını sağlayan Yıldırım, özellikle yurtdışında FETÖ okullarında kullanılan müfredatın geliştirilmesinde bir rol oynadı.

FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır? 8 88

Suat Yıldırım Kırmızı Kategoride Aranıyor

Suat Yıldırım’ın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve farklı suçlamalarla 78 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yıldırım, 4 Eylül 2015’te yurt dışına kaçtı. İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan Yıldırım, 10 milyon lira ödülle aranıyor.

HABERE YORUM KAT