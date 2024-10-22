FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır?
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinden sonra örgütün başına kimin geçeceği tartışılırken Gülenin cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldıracak olması üzerine örgütün yeni liderinin Suat Yıldırım'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken, insanlar "Suat Yıldırım'ın kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır"? diye araştırmaya başladı. İşte Suat Yıldırımın biyografisi.