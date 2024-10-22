FETÖ terör örgütünün yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Suat Yıldırım kimdir, nerelidir, nerde yaşıyor, kaç yaşındadır?

SUAT YILDIRIM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup Suat Yıldırım, Türkiye'de İslam ilahiyatı alanında tanınmış bir akademisyen olup şu anda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlusu olarak kırmızı listede aranan bir isimdir.

1940 yılında doğan Yıldırım, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. 1973 yılında "Peygamberimizin Kur'an'ı Tefsiri" başlıklı doktora tezini tamamlayarak tefsir alanında uzmanlaştı.

Akademik hayatı boyunca Erzurum Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi üniversitelerde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı ve dekanlık gibi görevlerde bulundu.

Yıldırım’ın te'lif ve tercüme olmak üzere toplamda 13 kitabı ve 70'ten fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Terör suçlusu olan Suat Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı liste ile aranmaktadır.