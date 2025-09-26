Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...

Son dakika... Gürsel Tekin görevine devam edecek...

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazların duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Gürsel Tekin görevine devam edecek...

Davanın duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Kayyım Atanmasına İtiraz Duruşması görüldü.... Gürsel Tekin'in görevine devam edeceğine karar verildi...

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazların duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmanın ardından Gürsel Tekin'in görevine devam edip etmeyeceği kesinleşti...

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan heyetin göreve başlamasına yönelik parti içinden yapılan itirazlara ilişkin karar verildi.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlanan davada CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedilerek Gürsel Tekin görevine devam edeceği açıklandı...

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın 2 Eylül tarihli ara kararında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp yerlerine Gürsel Tekin ve heyetini kayyım atamıştı. Mahkeme, bu karara CHP tarafından yapılan itirazın duruşma ile değerlendirilmesine karar verdi.

CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan, savunmasında şunları kaydetti:

“Kongrelerde yönetilmesi gereken bir partinin il başkanlığını kimin ve hangi çerçevelerde yöneteceğini süre açısından belirsiz ve sınırsız bir şekilde ortaya koymuştur. Ne var ki siyasi partiler kanunu mevzuatı hükümlerinin tamamı olur da bir çağrı heyeti ataması gerçekleşecekse bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu söylemektedir. Bu dava bir olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığından herhangi bir heyetin atanması mümkün değildir. Siyasi partiler kanununun belirttiği üzere seçimlerin parti tarafından yapılabileceği kısmı mahkemeniz tarafından göz ardı edilmiştir. Olur da bir iptal durumunda 30-60 gün içerisinde kongre yapılması ön görülmektedir. Heyet bunu gerçekleştirmemiştir. Tedbir kararı sonunda nasıl bir karar çıkacağını bilmediğimiz ve bizim beraat beklediğimiz bir ceza davası iddianamesine dayanmaktadır.

Diğer yandan mahkeme önünde dinlenmemiş ceza hakiminin değerlendirmediği tanık beyanları ve yine hâkimce değerlendirilmemiş tedbir kararının verilmesi partimiz ve Türk demokrasisi açısından tarih kitaplarına geçecek bir hak kaybı yaşanmıştır. Bu karar üzerine CHP il binası 3 gün boyunca polis ablukasında kalmış, kolluk tarafından gaz sıkılmak suretiyle binaya girilmiştir. Bu 3 günde değil herhangi bir üye genel merkez yöneticileri dahi alınmamıştır.

Bu görüntülerin üzerine parti binasının yerinin değişmesine rağmen kabule bağlı olmayan değişiklik bildirimimiz dahi işleme alınmamış, partinin o günden bugüne ülke siyasetine dönük faaliyette bulunması bu yollarla engellenmeye çalışılmıştır. Biz açılan diğer davaları da tarafınıza sunmuştuk. Bu davaların davacı vekili diğer davaların da davacı vekilidir. Bu noktada birleştirme yapılması gerekirken bu yapılmamıştır. Mahkemenize tedbir kararının açılması üzerine Ankara’da açılan davada redde karar verilmiştir. Şimdi bu ret kararı verildiği andan itibaren mahkemenizce sağlanmış geçici korumayı ortadan kaldırmalıdır.

Her ne kadar hukuk, söyleyeceği sözü özgürce söylerse de verilen haksız tedbir kararı borsanın dahi düşmesine neden olmuştur. Bu karardan sonra ilerleyen süreçte. CHP İstanbul İl Delegesi kanundan kaynaklı hakkını kullanmış ve adeti sazı ele almıştır. Delege, toplam delege sayısının yarısından fazla imza toplanarak olağanüstü il kongresi çağrılmıştır. Bu çağrı parti yönetiminin ve de seçim kurullarının dahi varlığını inkâr edemeyeceği ve gereğini yapması gereken bir çağrıdır. Tam da bu çağrıya uygun olarak mecburen yapılması gereken olağanüstü il kongresi yapılması gerekirken tedbir kararınızın dışında bir müzekkere yazılmış ve kongrenin durdurulması istenmiştir. Tedbir kararının ardından hem ilçe kongreleri hem de olağanüstü il kongresinin durdurulmasına ilişkin talepler incelenmiş ve kongrelerin yapılabileceğine karar verilmiştir. YSK açıkça kongreleri yapılması yönünde karar vermişken mahkemenin sürekli kongreleri durdurur şekilde ara karar ve müzekkere kurması siyasi faaliyeti durdurma anlamı taşımaktadır.

YSK’nın kısa kararını ve kongredeki sonuçları gösterir birleştirme tutanaklarını mahkemenize sunuyoruz. Tek adaylı seçimler yapılmış, kimse Özgür Çelik’in karşısında aday olmamış, diğer kurullar açısından da tek liste ile seçime gidilmiştir. Bu kongre de YSK tarafından iptal edilmediği sürece geçerlidir. Bu kongrenin. Varlığı hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçekliktir. Kongre sonuçları düzenlenmiş seçim kurulunca bağlanmıştır. Herhangi bir itiraz kongre sonuçlarının varlığını ortadan kaldırmaz. Bu kongre üzerine baştan haksız ola dava 24 Eylül itibarıyla konusuz kalmıştır.

Daha önceden mahkemenize bildirdiğimiz tüm davalarda birden fazla kez yapılmış olsa da tüm tedbir istemleri reddedilmiştir. Birçoğunda, yeterli delil olmaması nedeniyle tedbir açısından ret gerekçesi içermektedir. Bunları mahkemenize daha önce bildirmiştik. Bu davalar içerisinde birebir konulu davacı vekilinin de bu dava ile birleştirilmesini istediği ama mümkün olmayan aksine dosyamızın çok önceden birleşmesi gereken Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. Tedbir karşısında açıkça bir hüküm bulunmaktadır.

Yurttaşlar hukuk ülkesinin gerekliliğince mahkemelere güvenmek zorundadır. Çıkacak hüküm karşısında yurttaşın kendini güven içinde hissetmesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından verilen tedbir bu güven duygusunu zedelemiş olmakla birlikte bir hükmü görmezden gelmektedir."

10.00 DURUŞMA BAŞLADI

Davacı Özlem Erkan vekili beyanlarında, “Tedbirin devamını talep ediyoruz. Hak kaybının muhtemel olması nedeniyle tedbir kararının devamını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

09.40 MAHKEME SALONUNUN ÖNÜNE BARİKAT

Duruşma öncesinde adliye ve çevresindeki güvenlik önlemlerini artıran emniyet, mahkeme salonunun önüne barikat çekti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazların duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Gürsel Tekin'in görevine devam edeceğine karar verildi.

Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...

