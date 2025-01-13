Son dakika: Çanakkale' bazı feribot seferleri iptal edildi!

Son dakika: Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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