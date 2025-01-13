Suriyelilerin ucuza sattığı araçlar, piyasada ikinci el otomobil fiyatlarını düşürdü!

Türk kardeşlerimiz bize çok yardım etti. Onlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Allah Esad'ın cezasını verecek. Savaş bitti ve biz de ülkemize geri döneceğiz” dedi.