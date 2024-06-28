Son dakika! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türksat 6A 9 Temmuz'da uzaya fırlatılıyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamada bulundu, ''ShaceX'in Falcon 9 Roketi ile Florida'dan uzaya gönderiyoruz. Geliyor Türk'ün İmzası... Hayırlı olsun...''
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber